DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Banco de Portugal alerta para publicações falsas sobre nota a homenagear Ronaldo

O banco central reiterou que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, "qualquer nota alusiva à personalidade em questão".
Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional
Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacionalFOTO: Gerardo Santos
Publicado a

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta quinta-feira, 4, para publicações falsas, nas redes sociais, sobre a emissão de uma nota em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo, esclarecendo que não o fez nem tem previsto emitir uma nota assim.

"O Banco de Portugal tem tomado conhecimento de publicações falsas, divulgadas nas redes sociais, relativamente à emissão, pelo Banco de Portugal, de uma nota, no valor de 7 euros, em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo", lê-se no comunicado publicado hoje.

O banco central reiterou que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, "qualquer nota alusiva à personalidade em questão".

"Esclarece-se ainda que a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema", acrescentou o banco central.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional
Banco de Portugal alerta para fraudes através de telefonemas com falsas propostas de trabalho
Banco de Portugal
Cristiano Ronaldo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt