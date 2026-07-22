Banco de Portugal está a preparar comparador de remuneração de depósitos

A administradora do Banco de Portugal (BdP), Francisca Guedes de Oliveira, disse esta quarta-feira no parlamento que o banco central está a trabalhar num comparador de produtos de poupança, incluindo as remunerações dos depósitos, para ajudar os clientes a escolher.

Atualmente, no Portal do Cliente Bancário do BdP já existe uma ferramenta que permite aos consumidores comparar as comissões dos serviços associados às contas de pagamento (como os custos com a manutenção de conta, disponibilização de cartões de débito e de crédito, levantamentos em numerário e transferências).

Hoje, na comissão de orçamento e finanças, questionada sobre as baixas remunerações dos depósitos em Portugal, Francisca Guedes de Oliveira disse que o Banco de Portugal está a trabalhar num comparador de produtos de poupança.

A Autoridade da Concorrência (AdC) recomendou, esta semana, ao BdP que crie um comparador das taxas de remuneração dos depósitos pagas pelos bancos, para incentivar a mobilidade dos clientes entre as instituições financeiras e melhorar a concorrência.

A sugestão faz parte da versão final do estudo da AdC “Mobilidade dos consumidores na banca a retalho em Portugal”, que inclui 17 recomendações dirigidas ao banco central e aos legisladores (Governo e deputados) para diminuir os custos de pesquisa e comparação dos produtos bancários (das contas de pagamento, dos créditos e dos depósitos).

No estudo, a AdC refere que “os depósitos são a principal fonte de financiamento dos bancos e o principal instrumento de poupança das famílias e das empresas”, notando que, em Portugal, a remuneração dos depósitos a prazo está “em níveis inferiores à média ponderada da zona euro”, e sublinhando que “a concorrência induz” os bancos a oferecer taxas mais elevadas.

Atualmente, o portal do “Cliente Bancário” do BdP inclui uma ferramenta que permite aos consumidores comparar as comissões dos serviços associados às contas de pagamento (como os custos com a manutenção de conta, disponibilização de cartões de débito e de crédito, levantamentos em numerário e transferências).

A Autoridade da Concorrência propõe que o BdP pondere “o alargamento do âmbito do ‘comparador de comissões’ no sentido de incluir produtos de poupança”.

Segundo os últimos dados disponíveis, a remuneração dos novos depósitos a prazo aumentou em maio pelo quarto mês consecutivo, para 1,48%, uma tendência em linha com a zona do euro.

Em maio, Portugal foi o sexto país com a taxa mais baixa da zona euro.