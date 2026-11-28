O Banco de Portugal (BdP) foi condenado a pagar uma indemnização de 1,8 milhões de euros a uma empresa por falhas na supervisão de movimentos bancários, numa decisão inédita. O BdP já fez saber que vai recorrer.

A 27 de outubro, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra proferiu uma sentença onde considera que o regulador bancário não confirmou a conformidade de mais de 500 transferências bancárias feitas entre 2005 e 2009, avança o jornal Público na edição deste sábado, 28 de novembro.

“A decisão vem numa história com décadas, que envolve uma empresa da área da construção civil, transferências levadas a cabo pelo seu então diretor financeiro, e uma luta com um dos maiores bancos em Portugal, o BCP”, escreve.

“Até agora – continua -, a empresa tinha perdido as várias ações judiciais contra o banco comercial, mas uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra trouxe uma vitória contra o Banco de Portugal, por, diz a Justiça nesta primeira instância, não ter desempenhado todo o papel que lhe cabia”.

Em causa estão 509 transferências bancárias, feitas entre 2005 e 2009, que terão sido comandadas pelo diretor financeiro sem a necessária autorização dos seus sócios-gerentes e sem procuração para fazer as transações, através das quais saiu mais de um milhão de euros da esfera da empresa.

“A burla já ficou provada em processo criminal, estando pendente um processo de execução, para a recuperação das verbas desviadas junto do visado”, mas “a responsabilidade imputada ao BCP, por não ter travado as operações, nunca foi bem-sucedida”.

“As ações, não só contra o banco, mas contra funcionários e terceiros, já chegaram ao Tribunal da Relação de Lisboa, ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas sempre sem sucesso para a queixosa. Até agora, e em relação a outro interveniente, o supervisor”, destaca.

Na sentença do tribunal de Sintra, a que o Público teve acesso, é agora considerado que “o réu [BdP] incorreu em omissão ilícita e culposa no exercício dos poderes-deveres de supervisão, averiguação, fiscalização e reação que lhe incumbiam perante as reclamações e elementos apresentados pelos autores”.

O Banco de Portugal afirmou ao jornal Público já ter sido notificado da sentença e discordar da decisão, “tanto na apreciação da matéria de facto como na respetiva fundamentação jurídica”, pelo que irá apresentar recurso da mesma.