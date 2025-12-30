Banco de Portugal troca notas da Bulgária por euros de 1 de janeiro a 2 de março de 2026

O Banco de Portugal vai permitir a troca de notas de lev búlgaro por euros nas primeiras semanas de 2026, entre 1 de janeiro e 2 de março, a propósito da entrada da Bulgária no euro.Num comunicado publicado no seu ‘site’, o banco central português informa que, como a Bulgária entra na zona euro a 01 de janeiro de 2026, “o Banco de Portugal trocará gratuitamente notas de lev búlgaro, de 01 de janeiro a 02 de março de 2026”.Todos os bancos centrais nacionais da área do euro permitem a troca de forma gratuita durante este período.Em Portugal, as operações poderão ser realizadas “nos dias úteis, entre as 08:30 e as 15:00” em cinco postos de atendimento ao público do banco central em Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal.“O montante máximo aceite para troca é de 2.000 levs por pessoa, por dia”, com uma taxa de conversão de 1,95583 levs por 01 euro, refere o supervisor bancário.De acordo com a informação disponibilizada no ‘site’, o banco central permite a troca notas de 05 levs de 1999, 2009 e 2020, notas de 10 levs de 1999, 2008 e 2020, notas de 20 levs de 1999, 2007 e 2020, notas de 50 levs de 1999, 2006 e 2019, e notas de 100 levs de 2003 e 2018.As operações podem ser realizadas na Tesouraria de Lisboa (Rua do Ouro, 27), na Tesouraria da Filial do Porto (Praça da Liberdade, 92), na Agência de Faro (Praça D. Francisco Gomes, 12), na Delegação Regional dos Açores (Praça do Município, 8, Ponta Delgada) e na Delegação Regional da Madeira (Avenida Arriaga, 8, Funchal), refere o BdP.A propósito da adesão búlgara, o Banco Central Europeu (BCE) explica no seu site que, na própria Bulgária, será possível trocar notas e moedas de lev búlgaro por euros gratuitamente nos bancos comerciais e em algumas estações de correios até 30 de junho de 2026. Depois dessa data, os bancos comerciais e as estações de correios “continuarão a oferecer este serviço, pelo menos, até 31 de dezembro de 2026, mas poderão cobrar uma taxa”.Da mesma forma, “é possível trocar notas e moedas de lev por euros no banco central nacional da Bulgária por um período ilimitado e gratuitamente”.Com a adesão da Bulgária, a área do euro passa a contar com 21 dos 27 Estados-membros da UE. A Croácia foi o anterior a entrar para a moeda única, em 2023.A partir de 2026, os bancos búlgaros têm acesso à liquidez proporcionada pelo BCE e as taxas de juro começam a seguir as decisões do Conselho do BCE, passando o governador do banco central búlgaro a fazer deste órgão, no qual são tomadas as decisões de política monetária do euro.O BCE refere no seu ‘site’ que, “numa transição monetária, alguns preços podem subir, se os comerciantes tirarem partido da transição indevidamente”, mas sublinha que a Bulgária “dispõe de medidas e salvaguardas eficazes para evitar que isso aconteça”.“Nos meses anteriores e posteriores à transição, todos os preços serão indicados tanto em levs como em euros para que os consumidores possam verificar facilmente a equidade das conversões. As autoridades nacionais controlarão e imporão rigorosamente a utilização correta da taxa de conversão para proteger as pessoas na Bulgária de aumentos injustificados de preços”, indica o BCE..BdP quer baixar contribuição periódica adicional da banca para o Fundo de Resolução em 2026