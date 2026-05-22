Banco do Brasil quer atrair mais clientes portugueses

O Banco do Brasil, maior banco estatal brasileiro, quer aumentar a carteira de clientes em Portugal, principalmente de empresas portuguesas. Líderes do banco estão no pais a cumprir uma agenda de reuniões estratégicas, além de celebrar os 54 anos da entidade no país. O objetivo de ter mais clientes está alinhada com o cenário que se desenha após o acordo do Mercosul com a União Europeia (UE).

“O contexto da recente ratificação do acordo comercial União Europeia-Mercosul gera, na nossa visão, oportunidades de negócios de um lado para o outro do Atlântico”, diz, ao DV/DN Brasil, Juliano Marcatto , diretor de Negócios Internacionais do Banco do Brasil. “Com a ratificação desse acordo, queremos ser protagonista no apoio das empresas”, complementa Karen Machado, head da operação do Banco do Brasil em Portugal.

Esta semana, foi promovido um evento na residência oficial do Embaixador do Brasil, em Lisboa, com investidores de ambos os países para a apresentação das oportunidades de negócios. O economista-chefe do Banco do Brasil SA, Marcelo Rebelo Lopes, apresentou as perspetivas do cenário económico brasileiro e internacional. Os participantes deste encontro foram de diversos setores, como alimentação, óleo e gás, aviação, engenharia, infraestrutura, hotelaria e comércio.

O acordo entre os dois blocos foi o grande tema.”Uma vez que essas conexões foram feitas e o fluxo comercial começou a acontecer, aí nós entrámos com os produtos de financiamento tradicionais do comércio internacional”, detalha o diretor de negócios.

Segundo os representantes do banco, além do portifólio que é semelhante entre toda a banca, a mais valia que a instituição brasileira oferece a Portugal é o conhecimento da realidade dos dois países. “O nosso maior ativo é o conhecimentos dos dois mercados, nas duas pontas, é algo que poucas instituições podem oferecer. E com a facilidade de financiar essa cadeia como um todo. Conseguimos ser o banco do exportador de uma ponta e do importador de outra, de quem vende e de quem compra. O que facilita muito que essas transações possam acontecer”, explica Karen Machado.

"Profundidade das relações entre as nossas economias"

Para o embaixador Raimundo Carreiro, “o Banco do Brasil, hoje, não é apenas uma das mais antigas instituições financeiras do país, mas também um ator central na articulação entre o Brasil e os mercados internacionais. Sua presença em Portugal simboliza, de forma muito concreta, a profundidade das relações entre as nossas economias e a maturidade do sistema financeiro brasileiro".