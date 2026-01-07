Banco do Fomento celebra contrato de 50 milhões com espanhol ICO

O Banco Português de Fomento (BPF) celebrou um contrato de financiamento internacional com o espanhol Instituto de Crédito Oficial (ICO), para uma linha de financiamento com uma dotação inicial de até 50 milhões de euros, segundo um comunicado.O BPF celebrou assim “o seu primeiro contrato de financiamento internacional com o Instituto de Crédito Oficial (ICO), o Banco Promocional de Espanha, assinalando um marco institucional relevante na estratégia de internacionalização do BPF e no reforço da cooperação financeira entre os dois países”, indicou, na mesma nota.Este acordo prevê “a disponibilização de uma linha de financiamento com uma dotação inicial de até 50 milhões de euros, em regime de ‘on-lending’” que tem como objetivo o “financiamento direto de empresas portuguesas e projetos em Portugal com ligação económica a Espanha” e que potenciará “iniciativas de investimento com impacto transfronteiriço”.Com esta linha, o BPF acredita que “amplia a sua capacidade de apoio à economia, assegurando condições favoráveis para o financiamento de empresas e projetos de investimento empresariais com dimensão internacional”, assegurando “elevado valor acrescentado para a competitividade” do país.“Esta parceria com o ICO, entidade de referência do ponto de vista histórico, diplomático e económico, contribui para o reforço da cooperação financeira entre Portugal e Espanha, promovendo o financiamento de projetos empresariais com impacto económico em ambos os países e a construção de um espaço económico ibérico mais integrado, competitivo e resiliente”, disse Luís Guimarães, administrador responsável pela área comercial do BPF.Segundo o gestor, este acordo constitui “um marco institucional relevante para o Banco Português de Fomento, ao abrir caminho a futuras operações internacionais”, destacou.De acordo com o ‘site’ do BPF, uma das suas atividades (‘on-lending’) “consiste na concessão de empréstimos através de instrumentos intermediados, emprestando a entidades como as instituições de crédito ou as sociedades de investimento a operar em Portugal, fundos que o BPF negoceia junto de outras entidades congéneres ou multilaterais”. .BPF financia projetos estruturantes de quase mil milhões para reforçar saúde e infraestruturas digitais