Banco do Fomento já apoiou empresas afetadas pelo temporal com 480 milhões de euros

O Banco do Fomento já transferiu para empresas afetadas pelos temporais do início do mês quase 480 milhões de euros e está em vias de transferir outros 270 milhões, anunciou esta quarta-feira o presidente da instituição, Gonçalo Regalado.

O responsável do BPF, que falava na segunda edição das “Conversas com Fomento”, em Lisboa, disse que estes 748 milhões de euros em contratação ou já contratados pelas empresas nas Linhas da Reconstrução correspondem a 68% do total candidatado.

“Em nove dias úteis fizemos aquilo que tínhamos demorado nove semanas no Covid e colocámo-nos ao serviço das empresas. 748 milhões dos 1100 milhões de candidaturas já estão contratados ou em contratação. Hoje, 68% de todos os pedidos estão na mão dos empresários. Estão no Banco Português de Fomento em validação 30 milhões, que deve ter sido o que entrou ontem à tarde. Ou seja, têm entrado entre 30 a 70 milhões por dia e estão em processamento de 300 milhões”, disse.

No total, mais de 3.300 empresas foram ou estão em vias de ser apoiadas.