Banco Montepio propõe pagar dividendos de 36 milhões de euros

O Banco Montepio vai propor à assembleia-geral, em 29 de abril, dividendos de 36 milhões de euros, relativos ao exercício de 2025, adiantou, numa proposta divulgada no seu ‘site’.

O banco lembrou que “registou um resultado líquido consolidado positivo de 103.779.606,65 euros e um resultado líquido individual positivo de 120.222.396,18 euros”, com a proposta a contemplar, para reforço da reserva legal 12 milhões de euros, para distribuição de dividendos 36 milhões de euros e para resultados transitados 72 milhões de euros.

Entre os pontos apresentados, será deliberada a eleição dos titulares dos cargos e órgãos sociais do banco para o mandato 2026-2029, cuja lista não foi divulgada.

A Associação Mutualista Montepio Geral, acionista do banco, já confirmou que o mandato de Pedro Leitão como presidente do Banco Montepio não será renovado, em resposta enviada à Lusa.

O jornal 'online' Eco noticiou que a mutualista não reconduziria Pedro Leitão e pretende José Azevedo Pereira (antigo diretor do fisco e ex-presidente do EuroBic) na liderança do banco.

Em novembro, em entrevista à Lusa, o presidente da mutualista, Virgílio Lima tinha dito que espera que o Banco Montepio pague mais dividendos nos próximos anos.

"Tem ainda um potencial de remuneração maior. Desde 2012 que não havia dividendos. Há dois anos tivemos os primeiros dividendos, o ano passado também. Na medida em que o banco também tem um melhor desempenho, é natural que os dividendos vão subindo. Face ao capital investido, temos expectativas de um maior volume de dividendos no futuro próximo e de forma crescente", afirmou.

Em 2024, o Banco Montepio pagou 6,0 milhões de euros de dividendos.

A Associação Mutualista Montepio Geral - com mais de 600 mil associados - é o topo do grupo Montepio e tem várias empresas, incluindo seguradoras e o Banco Montepio.

O Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) registou, em 2025, lucros de 231 milhões de euros, um crescimento de 10% em relação a 2024, dando "continuidade à trajetória positiva dos últimos anos", destacou, num comunicado.