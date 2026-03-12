Economia

Bangladesh pede aos EUA isenção temporária para importar petróleo da Rússia

O ministro das Finanças e Planeamento do Bangladesh, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, afirmou que o pedido procura um tratamento semelhante ao concedido recentemente à vizinha Índia.
O Governo do Bangladesh solicitou aos Estados Unidos (EUA) uma isenção temporária das sanções internacionais para poder importar petróleo russo e proteger a economia da incerteza energética global provocada pela guerra no Médio Oriente.

Nova Deli recebeu uma autorização excecional de Washington para comprar crude russo retido no mar, de forma a aliviar as tensões de abastecimento decorrentes da escalada militar no Golfo.

"Transmitimos-lhes que, se o Bangladesh também recebesse esta oportunidade, isso representaria um apoio fundamental para a nossa economia", explicou Chowdhury, em declarações publicadas esta quinta-feira, 12, pelo jornal Dhaka Tribune.

O ministro acrescentou que a embaixada dos EUA se comprometeu a encaminhar o pedido para Washington.

Durante a reunião, ambos os lados analisaram a volatilidade do mercado internacional de hidrocarbonetos e discutiram formas de expandir o comércio e o investimento bilaterais, embora o ministro tenha descartado qualquer decisão sobre um acordo comercial entre os dois países.

Questionado sobre o impacto prolongado da crise no Médio Oriente, Chowdhury respondeu que o Governo do Bangladesh está a desenvolver planos de contingência para proteger o abastecimento, "seja num cenário de guerra de curto, médio ou longo prazo".

Para racionar as reservas de combustível face à escassez de oferta, o Bangladesh já foi forçado a ordenar o encerramento temporário das universidades e enfrenta severas restrições ao abastecimento de gás natural que ameaçam paralisar as operações do setor hoteleiro.

