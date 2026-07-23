Barack Obama é o orador principal do Game Changers Forum 2026

Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos da América, vai ser o orador principal da sexta edição do Game Changers Forum, que se realiza a 10 de outubro, na Meo Arena, em Lisboa.

O 44.º Presidente dos EUA irá participar numa conversa dedicada à liderança, resiliência e impacto, num evento que reunirá mais de 30 oradores nacionais e internacionais. Barack Obama é o primeiro nome confirmado.

"A Conversation with President Barack Obama" irá debruçar-se sobre liderança com impacto, resiliência e poder das relações humanas para promover mudanças reais na sociedade.

"A sua história, a sua liderança e o compromisso que mantém com a próxima geração de líderes representam tudo aquilo em que o Game Changers Forum acredita", diz, em comunicado, Miguel Pina Martins, fundador do Game Changers Forum.

Carolina Patrocínio, apresentadora de televisão portuguesa, será a mestre de cerimónias, num programa que reunirá gestores empresariais, empreendedores, decisores políticos e a nova geração de líderes de Portugal e da Europa à volta do tema Impact Leadership, e sob o mote "What Success Looks Like?".

O Game Changers Forum afirma-se como uma "comunidade internacional dedicada à promoção de uma liderança com impacto, através da realização de eventos de referência, programas de formação e oportunidades de networking".

O movimento foi fundado em Portugal e "evoluiu de um encontro de cerca de 200 líderes para uma das mais ambiciosas plataformas europeias dedicadas à liderança", lê-se no mesmo comunicado.