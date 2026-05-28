Barómetro CIP/ISEG: crescimento de Portugal revisto de 1,8% para 1,5% após queda da confiança dos consumidores

O Barómetro de Conjuntura Económica CIP–ISEG de maio aponta perspetivas mistas para a economia portuguesa no segundo trimestre de 2026 e aponta para uma revisão em baixa da previsão de crescimento anual, de 1,8% para 1,5%.

A revisão, divulgada esta quinta-feira, 28, surge num contexto em que a confiança dos consumidores caiu de forma expressiva em abril — pelo terceiro mês consecutivo e ao nível mais baixo desde novembro de 2023 —, ao passo que os indicadores setoriais exibem sinais divergentes: os setores da construção e obras públicas e do comércio a retalho mostraram melhoria, enquanto a indústria transformadora e os serviços revelaram alguma deterioração das perspetivas após oscilações nos meses anteriores.

Segundo Rafael Alves Rocha, diretor‑geral da CIP, o recuo nas perspetivas não é alheio ao choque negativo na oferta de bens energéticos — com a alta do petróleo, do gás natural e de várias matérias‑primas desde a subida rápida de preços em março — e existe o risco de esse choque ter efeitos mais permanentes e generalizados sobre o crescimento.

Acresce a expectativa de uma subida das taxas de juro diretoras do BCE já em junho, que, mesmo na hipótese de um acordo de paz no Médio Oriente, tenderia a agravar o impacto negativo do choque energético.

Em contrapartida, o Barómetro sublinha que a entrada na fase final de execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), se mantiver o ritmo que o Governo espera até ao final do ano, reforçará o investimento e constituirá um contributo central para sustentar o crescimento, complementado pela evolução muito positiva em abril do consumo de cimento e do comércio de automóveis, que têm puxado pela atividade.