Barril de Brent sobe 1,14% e ultrapassa 102 dólares pela primeira vez desde maio

O preço do barril de Brent para entrega em novembro ultrapassou a barreira dos 102 dólares, atingindo o valor mais alto desde maio, depois de ter subido 1,14%, revelam números divulgados esta quinta-feira, 10 de setembro.

Pelas 11h00 em Lisboa, o Brent, petróleo de referência da Europa, atingia 102,36 dólares o barril no mercado de futuros de Londres.

O Brent acumula hoje cinco sessões a subir perante a escalada de ataques cruzados entre os Estados Unidos e o Irão e os receios do mercado face a possíveis interrupções no fornecimento de petróleo do Médio Oriente.

Já o petróleo do Texas avançava 1,40% para 97,39 dólares.

Ao mesmo tempo, o gás natural TTF inverteu a tendência de abertura e subia 2%, ultrapassando os 81 dólares.

O agravamento dos preços na energia foi provocado pelas perturbações no transporte de gás natural liquefeito (GNL) e petróleo pelo estreito de Ormuz devido à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, iniciada no primeiro trimestre.