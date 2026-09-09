Barril de Brent ultrapassa barreira de 100 dólares, um máximo desde julho

O preço do barril de Brent para entrega em novembro ultrapassa esta quarta-feira, 9 de setembro, a barreira de 100 dólares, o nível mais alto desde o final de julho, depois de ter subido 2,20%, devido ao aumento das tensões entre Washington e Teerão.

Às 08:29 em Lisboa, o Brent, o petróleo de referência da Europa, atingiu 100,19 dólares o barril no mercado de futuros de Londres, depois de subir 2,20%.

O Brent encadeia hoje quatro sessões a subir perante a escalada de ataques cruzados entre os Estados Unidos e o Irão e os receios do mercado face a possíveis interrupções no fornecimento de petróleo do Médio Oriente.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou que atacou esta madrugada dois navios de guerra norte-americanos e bases de Washington na Jordânia, juntamente com uma dezena de barcos que tentavam cruzar o estreito de Ormuz.

Estes ataques responderam aos ataques dos Estados Unidos contra petroleiros iranianos horas antes.

O Comando Central do Exército dos EUA assegurou que tinha destruído cinco embarcações alegadamente vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária do Irão (CGRI), como resposta aos ataques anteriores de Teerão contra um navio de guerra norte-americano.