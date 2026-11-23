O Banco Central Europeu (BCE) aceitará como garantia para emprestar aos bancos ativos 'tokenizados', por exemplo, títulos soberanos, que procedem de plataformas autorizadas na União Europeia e estejam disponíveis na sua plataforma de liquidação.

O BCE informou esta segunda-feira que amplia a aceitação de ativos negociáveis baseados em tecnologia de registo distribuído (Distributed Ledger Technology, DLT) como garantia para emprestar dinheiro aos bancos com alguns requisitos.

O BCE e os bancos centrais nacionais aceitarão como garantia nas operações de crédito ativos emitidos em plataformas baseadas em tecnologia de registo distribuído que sejam autorizadas pelo Regulamento sobre o Regime Piloto da União Europeia (UE).

Entre as plataformas autorizadas em 2026 figuram 21X (Alemanha), 360X (Alemanha), CSD Prague (depositário central de valores checo), Axiology DLT (Lituânia), LISE (Lightning Stock Exchange, França), Securitize Europe (Espanha) e Bit2Me STX (Espanha).

Os ativos também devem estar disponíveis na plataforma TARGET2-Securities, que é a do BCE para liquidar operações com valores em dinheiro do banco central.

Esta decisão faz parte de um roteiro para explorar a aceitação e a mobilização de ativos emitidos e liquidadas integralmente em redes DLT.

O BCE e os bancos centrais nacionais estão comprometidos com a inovação e a promoção do progresso tecnológico nos mercados financeiros europeus.

"Apoiamos a inovação sem baixar os nossos padrões", afirmou a membro do comité executivo Isabel Schnabel.

"Um quadro de garantias preparado para o futuro deve integrar as novas tecnologias sem comprometer a segurança nem o rigor da nossa avaliação de riscos", acrescentou a economista alemã.

Os ativos com tecnologia DLT devem cumprir todos os critérios padrão exigidos pelo BCE para as garantias a serem prestadas aos bancos.

As plataformas de tecnologia de registo distribuído deverão cumprir requisitos específicos para garantir a segurança jurídica e operacional.

O BCE comunicará os detalhes daqueles requisitos na primavera de 2027 e a data de entrada em vigor está prevista para junho de 2027.

Desde o final de março passado, o BCE aceita como garantia ativos emitidos em depositários centrais de valores que utilizam serviços baseados em tecnologia de registo descentralizado (DLT).