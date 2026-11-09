BCE alerta que menor cobertura de seguros para catástrofes pode afetar agentes económicos e contagiar banca

O Banco Central Europeu (BCE) adverte que a diminuição da cobertura dos seguros contra catástrofes naturais pode representar um fardo económico para as famílias, as empresas e os governos, e contagiar o setor bancário, foi anunciado esta segunda-feira.

Num artigo do próximo boletim económico, os economistas do BCE alertam que a cobertura dos seguros contra catástrofes naturais diminuiu recentemente e pode reduzir-se ainda mais.

Menos de um quarto das perdas causadas por catástrofes naturais na União Europeia (UE) estão cobertas por seguros.

Em vários países, esta cobertura é, inclusive, inferior a 5%, segundo dados de uma análise do supervisor de seguros e pensões (EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority) e do BCE.

A EIOPA e o BCE propõem criar um resseguro público-privado na UE para compartilhar riscos e ampliar a cobertura nos países.

Também sugerem estabelecer um fundo público europeu para catástrofes com o objetivo de melhorar a gestão dos riscos de desastre e a coordenação.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou na semana passada que "a Europa precisa de uma melhor proteção contra as repercussões financeiras das mudanças climáticas e de um sistema energético mais flexível que aproveite ao máximo a energia limpa".

Lagarde disse num 'blog' do BCE que a Europa deve ampliar a cobertura dos seguros climáticos.

Uma proposta recente da Comissão Europeia (CE) oferece a oportunidade de impulsionar a proposta do BCE e da EIOPA para ampliar a cobertura dos seguros climáticos por meio de um mecanismo de resseguro público-privado em escala da UE, segundo Lagarde.

Além disso, o BCE considera no boletim económico que "reduzir a dependência da UE de combustíveis fósseis poderia ajudar a conter" uma das causas da elevada inflação e da incerteza económica e financeira atual.

Os mercados energéticos estão cada vez mais expostos a perturbações geopolíticas e dependem muito dos combustíveis fósseis, por isso "uma matriz energética mais sustentável favoreceria a estabilidade dos preços e apoiaria o rendimento disponível das famílias europeias", acrescenta o BCE.

O BCE estima que será necessário um investimento verde adicional de aproximadamente 3% do produto interno bruto (PIB) da UE em cada ano até 2030 para alcançar os objetivos climáticos da UE.

Entre 20% e 25% do total do investimento verde deverá ser coberto pelo setor público, enquanto o restante deverá vir de capital privado, acrescentam os economistas do BCE.

Por isso, é importante que a Europa tenha mercados de capitais europeus mais profundos, políticas públicas adequadas e uma alocação eficiente do capital.

O artigo também menciona o forte impacto que as secas e as inundações têm no crescimento.

Por exemplo, os baixos níveis de água no rio Reno em julho reduziram o crescimento do PIB real na Alemanha em cerca de 0,2 pontos percentuais no terceiro trimestre, embora se espere que a atividade económica se recupere no final do ano, segundo o Instituto de Kiel.

Os incêndios florestais em Espanha e em França levaram muitas empresas a suspender as suas operações.