BCE avisa que subida dos custos de financiamento pode travar crescimento da zona euro

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), o croata Boris Vujcic, advertiu hoje que o aumento dos custos de refinanciamento pode prejudicar o crescimento, embora a economia da zona euro se tenha mostrado resistente no último ano.

No último ano, o BCE aumentou duas vezes as taxas de juros, para 2,5%, devido à guerra no Irão que sobe os preços da energia e a inflação.

Vujcic disse hoje num discurso em Frankfurt que "o crescimento económico da zona euro se manteve no terceiro trimestre deste ano, embora com menor dinamismo do que no trimestre anterior".

"Durante o último ano, a economia da zona euro demonstrou uma resiliência notável face a múltiplos desafios", considerou Vujcic no discurso inaugural da vigésima nona conferência Euro Finance Week, um evento da indústria bancária e financeira da Europa.

Mas advertiu que o conflito no Médio Oriente está a subir os preços da energia, o "que se traduz numa subida da inflação energética".

"A inflação geral na zona euro subiu para 4% em outubro, em comparação com 3,8% em setembro, principalmente devido ao aumento dos preços da energia", disse Vujcic.

A inflação subjacente manteve-se estável e os salários não mostram, por enquanto, uma reação significativa, considera o vice-presidente do BCE.

O aumento dos preços da energia poderia pressionar a inflação para cima, enquanto uma menor confiança e o aumento dos custos de financiamento deveriam contrariar parcialmente este efeito ao travar o crescimento, prevê Vujcic.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, já deixou entrever no final de outubro que a instituição vai aumentar novamente em dezembro as suas taxas de juro, mas ainda não está claro se aumentará o preço do dinheiro também em 2027.

O impacto adverso da crise energética sobre o crescimento económico foi compensado pelo otimismo em relação à inteligência artificial (IA), segundo Vujcic.

Considerou de "contida" a correção do mercado depois das eleições intercalares nos EUA, mas disse que serve como "lembrete da necessidade de manter a cautela em relação às avaliações no âmbito da IA".