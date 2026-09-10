BCE confirma subida de 25 pontos base nas taxas de juros, para 2,5%

O Banco Central Europeu (BCE) subiu esta quinta-feira (10 de setembro) as taxas de juro pela segunda vez este ano, depois da subida de junho, elevando a taxa de referência de 2,25% para 2,5%, num contexto de forte aumento dos preços do petróleo e do gás associado ao conflito no Médio Oriente.

A decisão, que já era antecipada pelos mercados, coloca os juros no nível mais elevado desde março de 2025, numa altura em que o petróleo Brent ronda os 100 dólares por barril, enquanto o gás natural europeu se aproxima dos 80 euros e a inflação na zona euro atingiu 3,3%.

A subida surge depois de, em julho, o BCE ter optado por manter os juros, perante a incerteza sobre a evolução do conflito e dos mercados energéticos. Desde então, o petróleo encareceu cerca de 14% e o gás mais de 30%, aumentando o risco de que o choque energético se transmita ao conjunto da economia.