BCE convida jovens economistas para o 11º Fórum de Sintra em julho

"Os trabalhos serão avaliados com base em três critérios de seleção: (i) pensamento inovador e mérito científico, (ii) relevância para as políticas do BCE/área do euro e (iii) pertinência para o tema do Fórum e para os tópicos acima referidos, tendo também em consideração a informação fornecida no CV [curriculum vitae] e na carta de recomendação", explica o BCE.