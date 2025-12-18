BCE decide hoje sobre juros e deve continuar em pausa

O Banco Central Europeu (BCE) decide esta quinta-feira, 18, sobre a evolução da política monetária e as taxas de juro deverão permanecer inalteradas, segundo antecipam os analistas, continuando em pausa.Martin Wolburg, economista sénior da Generali AM, acredita que o BCE continua a considerar que a taxa básica de juros está num "bom ponto", situado no meio da faixa de política neutra.Após um corte nos juros por parte da Reserva Federal dos EUA, o consenso do mercado "espera que a divergência entre os dois bancos centrais se acentue, sendo mais provável que o BCE mantenha as taxas inalteradas na sua reunião de 18 de dezembro", aponta."Concordamos e esperamos que o BCE permaneça num compasso de hibernação por enquanto", conclui o analista, numa nota de antecipação da reunião.A última vez que o BCE cortou os juros foi em junho, sendo que desde aí as taxas diretoras se têm mantido inalteradas. Se o banco central decidir não mexer nas taxas, será a quarta reunião consecutiva sem descidas.Segundo aponta também Michael Krautzberger, diretor de Investimento Global de Mercados Públicos da AllianzGI, numa nota de análise, os banqueiros centrais da zona euro continuam a usufruir de uma “posição confortável”, ao contrário dos homólogos dos EUA, Reino Unido e Japão, que enfrentam "pressões inflacionistas persistentes".A AllianzGI não antecipa outro corte dos juros na próxima reunião do BCE, ainda que admita que "poderá haver margem para um corte no primeiro semestre de 2026".Carsten Brzeski, diretor de Macro da ING, corrobora esta posição ao assinalar, numa nota de análise, que "há muito poucos motivos para o BCE alterar a sua atual postura de política monetária, confirmando mais uma vez que se encontra numa 'boa posição'"."Esperamos que as taxas de juros permaneçam inalteradas, mas há opiniões divergentes sobre o que acontecerá a seguir e uma nova ronda de previsões", diz, apontando incerteza quanto ao futuro.No que diz respeito às previsões, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada que as projeções da instituição para o crescimento para a economia da zona euro poderão ser revistas em alta na reunião de dezembro.Em setembro, o BCE melhorou a projeção de crescimento do PIB da zona euro para 2025 para 1,2%, acima dos 0,9% projetados em junho, a primeira revisão em alta das projeções de crescimento desde março de 2024. .BCE decide sobre juros e deve permanecer em "hibernação", segundo os analistas