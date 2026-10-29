BCE deve manter taxas diretoras e adiar subida para dezembro

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter esta quinta-feira as taxas diretoras, afirma a maioria dos analistas, que continua a antecipar um aumento em dezembro, depois de conhecidas novas previsões de crescimento e inflação.

As taxas de juro diretoras deverão permanecer inalteradas, segundo as expectativas, com a taxa de depósito a permanecer em 2,5%, depois de dois aumentos efetuados neste ano.

A decisão do BCE vai ser conhecida após a manutenção das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana (Fed) anunciada na quarta-feira.

A Fed decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 3,75% e 4%, tal como antecipado pelos analistas e após uma reunião de dois dias.

A decisão não foi unânime, com dois membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a terem votado contra, preferindo uma subida de 0,25 pontos percentuais.

O choque energético relacionado com o conflito no Médio Oriente continua a preocupar, mas os poucos dados económicos publicados desde setembro não parecem ser suficientes para modificar o rumo das decisões do BCE.

Neste contexto, a atenção deve deslocar-se para França, país que se tornou o elo mais fraco da zona euro, mas sem provocar uma resposta monetária imediata, segundo os analistas.

Os investidores estão preocupados com a dívida e o défice de França, entre os mais altos da Europa, com o debate acalorado em torno do orçamento de 2027 e com as incertezas associada às eleições presidenciais em 2027.

A próxima reunião do BCE realiza-se em 16 e 17 de dezembro em Frankfurt.