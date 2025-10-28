DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

BCE deve manter taxas diretoras pela terceira reunião consecutiva

Quase todos os observadores esperam que o Banco Central Europeu mantenha a taxa de depósito, que serve de referência, em 2,0%, como desde julho.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Publicado a

O Banco Central Europeu (BCE) deve manter as taxas diretoras na quinta-feira pela terceira reunião de política monetária consecutiva, graças à inflação controlada, com a presidente da instituição a evitar deter-se no caso francês.

"Nesta altura, estamos em boa posição e bem preparados para enfrentar choques futuros", disse Christine Lagarde em meados de outubro, durante a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.

É a mesma mensagem que os mercados esperam. Sem reviravoltas, sem mudança de rumo.

Quase todos os observadores esperam, portanto, que o BCE mantenha a taxa de depósito, que serve de referência, em 2,0%, como desde julho.

Isso faz com que "a reunião do BCE pareça bastante monótona: um momento de acompanhamento em vez de ação, com comentários prudentes sobre crescimento e inflação", explica à AFP Michel Martinez, economista-chefe para a Europa do Société Générale.

Na frente económica, o BCE pode respirar de alívio em parte.

Apesar do clima geopolítico ainda pesado, com a guerra da invasão russa na Ucrânia sem fim, "o BCE está atualmente a operar num contexto relativamente confortável" em termos económicos, explica Felix Schmidt, economista da Berenberg.

Após dois anos de cortes sucessivos nas taxas, o BCE aproveita uma inflação que caiu de 10,6% em 2022, no contexto de um aumento nos preços da energia associado à guerra na Ucrânia, para valores próximos de 2% nos últimos meses, próximos do objetivo da instituição.

O cenário do BCE que prevê que o indicador caia para 1,7% em 2026 continua válido, segundo observadores.

Já em termos de crescimento económico, o quadro é mais sombrio.

Os números esperados para a zona euro na quinta-feira deverão mostrar "um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) quase nulo no terceiro trimestre", minado por "choques tarifários" que afetam sobretudo a Irlanda, um país fortemente exportador para os Estados Unidos, e "a incerteza política em França, que sufoca a procura" e atrasa as decisões de investimento, segundo Martinez.

Na Alemanha, a locomotiva parada da zona euro, o plano de recuperação votado pelo Governo de Friedrich Merz "só produzirá efeitos sobre o crescimento e a inflação a partir de 2026", acrescenta o economista.

O BCE conta, no entanto, com a resiliência do mercado de trabalho e a solidez dos serviços para sustentar a atividade nos próximos meses.

Por enquanto, o banco central ainda prevê um crescimento de 1,2% na zona euro em 2025, 1,0% em 2026 e 1,3% em 2027.

Se a hora é de paciência, a questão-chave permanece a de um futuro afrouxamento.

"O ciclo de queda das taxas do BCE não está necessariamente terminado", adverte Ulrike Kastens, economista-chefe da DWS.

O status quo monetário ainda poderia durar alguns meses antes de um movimento de queda esperado "em março de 2026" por Martinez, quando a inflação deve "cair significativamente abaixo de 2%, impulsionada pela queda retardada dos preços da energia e pela força do euro".

Os olhares também se voltarão para Paris.

Entre um jogo de equilíbrio político, incerteza orçamental e tensões sobre a dívida, a diferença entre os juros da dívida de França e os da Alemanha, que serve de referência, atingiu o nível mais alto em vários anos.

Lagarde "deverá evitar comentar o caso individual da França", acredita Martinez, para afastar qualquer especulação visando uma intervenção nos mercados de títulos, apesar dos debates acalorados em Paris.

Mas sem evitar completamente as questões da imprensa, a ex-ministra da Economia francesa deverá "dizer-se confiante de que os decisores tentarão reduzir a incerteza tanto quanto possível, e que cumprirão os seus compromissos orçamentais com a Europa", conclui.

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
BCE mantém taxas de juro diretoras na zona euro
BCE - Banco Central Europeu
taxas diretoras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt