BCE deve rever em alta previsões da inflação em junho devido à guerra no Médio Oriente

O BCE deverá rever em alta as suas previsões de inflação em junho, devido às tensões relacionadas com a guerra no Médio Oriente, disse esta terça-feira, 26, o seu economista-chefe, sem comentar um eventual aumento das taxas de juro.

“Deveremos (…) rever em alta as nossas previsões da inflação em junho”, disse Philip Lane, numa entrevista publicada no diário japonês Nikkei e hoje citada pela agência France-Presse (AFP).

“Os preços do petróleo estão acima das hipóteses das nossas projeções de março e, se se mantiverem elevados, o seu impacto na economia mundial poderá agravar-se”, explicou o responsável.

O BCE antecipa que haja efeitos indiretos na inflação global além dos preços da energia, face à possibilidade de muitas empresas terem de aumentar os seus preços.

O economista irlandês assinala ainda que um choque energético que resultasse numa inflação generalizada iria “criar um problema grave”.

Os mercados antecipam que a taxa de depósito, a principal referência, suba 25 pontos base na reunião de junho, para 2,25%.

Vários responsáveis dos bancos centrais da zona euro consideram que este é um cenário plausível, incluindo a membro da Comissão Executiva do BCE Isabel Schnabel.

Philip Lane, que apresenta em cada reunião do BCE a decisão a tomar sobre as taxas, não quis pronunciar-se sobre o resultado da reunião de junho.

“Num mundo de incerteza, não assumimos compromissos antecipadamente”, vincou, acrescentando que tudo dependerá da “rapidez com que o conflito [no Médio Oriente] seja resolvido”.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

Depois de semanas sem atacar o Irão, os Estados Unidos da América lançaram na noite de segunda para terça-feira um ataque, num golpe aos aparentes progressos nas negociações para terminar a guerra no Médio Oriente.