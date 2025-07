BCE espera que economia aguente e admite que pode manter juros muito elevados até 2025

As taxas de juro muito altas vieram para ficar mais um ano, pelo menos, até finais de 2024 ou meados de 2025, de acordo com várias análises feitas na sequência do aumento de taxas de juro ontem anunciado pelo Banco Central Europeu (BCE) e à luz das novas projeções do próprio BCE, que prevê que uma inflação ainda acima do limite de 2% daqui a dois anos, ou seja, um ritmo de preços que continua a exigir restrição por via dos juros.