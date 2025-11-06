BCE garante que os bancos da zona euro têm liquidez em euros

O Banco Central Europeu (BCE) garantiu esta quinta-feira, 6, que os bancos da zona euro têm liquidez em euros sempre disponível quando precisam, numa altura de escassez de liquidez nos mercados de financiamento em dólares dos EUA.A atribuição de liquidez a uma taxa de juro fixa nas operações de refinanciamento padrão "garante que a liquidez esteja sempre disponível quando os bancos precisam", disse a membro do comité executivo do BCE Isabel Schnabel na conferência de mercados monetários de 2025 organizada pelo BCE.Depois da eclosão da crise financeira global, com o colapso do banco norte-americano Lehman Brothers em setembro de 2008, o BCE começou a emprestar aos bancos semanalmente através de um procedimento de adjudicação total a uma taxa de juro fixa, de modo a que os bancos podem pedir emprestado todo o dinheiro de que necessitam e não precisam licitar a liquidez como faziam antes da crise financeira.A adjudicação plena liberta o BCE de ter que calcular as reservas necessárias para levar as taxas de juro de curto prazo do mercado monetário para a taxa de juro de referência.Se as reservas forem fornecidas principalmente através da compra de ativos, como faz a Reserva Federal dos EUA (Fed) nos EUA, o banco central deve calibrar cuidadosamente, porque as taxas de juro podem disparar no mercado monetário se houver escassez de liquidez, considerou Schnabel.A Fed teve que injetar na semana passada grandes quantidades de liquidez nos bancos norte-americanos devido às tensões no mercado monetário em dólares, depois de dizer que a queda das taxas diretoras em dezembro não estava garantida e que está a terminar a redução do seu balanço.Schnabel considerou que a normalização quantitativa do BCE está a ocorrer de forma ordenada na zona euro.Os bancos da zona euro têm posições de liquidez fortes e o excesso de liquidez em euros é abundante, segundo a economista alemã.Depois de ter comprado durante anos dívida pública e privada da zona euro, o BCE retira a liquidez na medida em que já não compra títulos, nem reinveste o principal dos títulos adquiridos anteriormente.O BCE, segundo Schnabel, espera reduzir completamente a carteira de títulos adquiridos por motivos de política monetária, com os quais baixou as taxas de juros de longo prazo,"A menos que considerações de política monetária exigissem novas compras de ativos (títulos) em algum momento no futuro", disse Schnabel. .BCE observa pressões salariais mais estáveis na zona euro até setembro de 2026\n