Economia

BCE mantém juros inalterados em março e reconhece impacto da guerra

A decisão desta quinta-feira determinou a manutenção dos juros, ao mesmo tempo que aponta para os riscos de pressões inflacionistas ligadas à guerra no Médio Oriente.
Christine Lagarde, presidente do BCE.
Christine Lagarde, presidente do BCE.Foto: RONALD WITTEK / EPA
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O BCE optou por deixar inalteradas as taxas de juro de referência.

As taxas mantêm-se em 2,00%, 2,15% e 2,40%, pela sexta reunião consecutiva, que terminou nesta quinta-feira, 19 de março. A instituição volta a sublinhar a intenção de fazer a inflação estabilizar nos 2%, em termos homólogos, a médio prazo.

O BCE reconhece que "a guerra no Médio Oriente tornou as perspetivas significativamente mais incertas, criando riscos de aumento da inflação e de redução do crescimento económico", através de um comunicado.

A decisão de manutenção segue a linha tomada ontem pela Reserva Federal (Fed) dos EUA, que também optou por não alterar os juros.

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