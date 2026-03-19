BCE mantém juros inalterados em março e reconhece impacto da guerra

O BCE optou por deixar inalteradas as taxas de juro de referência.

As taxas mantêm-se em 2,00%, 2,15% e 2,40%, pela sexta reunião consecutiva, que terminou nesta quinta-feira, 19 de março. A instituição volta a sublinhar a intenção de fazer a inflação estabilizar nos 2%, em termos homólogos, a médio prazo.

O BCE reconhece que "a guerra no Médio Oriente tornou as perspetivas significativamente mais incertas, criando riscos de aumento da inflação e de redução do crescimento económico", através de um comunicado.

A decisão de manutenção segue a linha tomada ontem pela Reserva Federal (Fed) dos EUA, que também optou por não alterar os juros.