BCE na encruzilhada entre subir ou manter taxas de juro

"Acreditamos que esta desaceleração do crescimento na zona euro ainda não é suficientemente preocupante para justificar uma pausa, enquanto os níveis de inflação ainda estão longe da meta do BCE", explica, acrescentando que "outro fator preocupante para o banco central é que a confiança do mercado na sua capacidade de atingir os seus objetivos está a diminuir gradualmente, com as expetativas para a inflação ligeiramente desviadas".