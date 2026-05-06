BCE observa crescimento salarial de 2,3% negociado nos acordos coletivos em 2026

O BCE observa que o crescimento salarial negociado nos acordos coletivos será de 2,3% em 2026, conforme refletem os acordos salariais assinados até meados de abril, um dado que se mantém face à previsão publicada em março.

O Banco Central Europeu (BCE) informou esta quarta-feira, 6, que o crescimento salarial negociado será no primeiro trimestre deste ano de 1,8%, no segundo de 2,1%, e no terceiro e no quarto de 2,6%.

Este aumento ao longo do ano reflete efeitos estatísticos dos pagamentos únicos elevados em 2024 e não pressões salariais.

Como estes pagamentos únicos não se repetiram em 2025, estatisticamente reduziu-se a taxa de crescimento.

A entidade monetária, que leva muito em conta o crescimento salarial ao decidir a política monetária devido ao impacto que tem na inflação, advertiu que a situação económica é muito incerta e que no próximo ano os pagamentos únicos poderiam ter maior repercussão, mas isso não se reflete em acordos coletivos assinados desde março de 2026.

O BCE estimou nas últimas projeções macroeconómicas de março um crescimento salarial de 3,4% em 2026.