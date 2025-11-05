O Banco Central Europeu (BCE) observa pressões salariais mais estáveis na zona euro até setembro de 2026, após o crescimento negocial ter diminuído.Os dados preliminares para o primeiro trimestre de 2026 sugerem um crescimento salarial menor e mais estável, segundo dados divulgados esta quarta-feira, 5, pelo BCE.O crescimento salarial negociado nas convenções coletivas será de 3,2% em 2025 (4,7% em 2024 e 2% entre 2013 e 2023), segundo refletem os acordos salariais assinados até o início de outubro deste ano.Posteriormente, será reduzido para 1,8% no primeiro e segundo trimestre de 2026 e voltará a subir para 2,2% no terceiro trimestre de 2026.O BCE leva muito em conta os aumentos salariais ao decidir a política monetária devido ao seu impacto na inflação. .BCE mantém taxa de juro principal em 2% e assim deve ficar até 2027