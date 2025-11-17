BCE preocupado com baixo crescimento da zona euro mas vê melhoria

O Banco Central Europeu (BCE) continua preocupado com o baixo crescimento da zona euro, embora observe uma melhoria, afirmou esta segunda-feira, 17, o vice-presidente Luis de Guindos."Depois de números de inflação a dois dígitos em 2022 e de superar um 'caminho difícil', a inflação está agora perto de 2% e esperamos que atinja o nosso objetivo a médio prazo", disse Guindos na abertura da conferência inaugural do evento financeiro Euro Finance Week."Continuamos preocupados com o baixo crescimento, mas vemos uma melhoria no ambiente macroeconómico geral em comparação com há um ano", acrescentou o vice-presidente do banco central.A incerteza da política comercial diminuiu graças aos acordos entre os EUA e vários dos seus principais parceiros comerciais.Os mercados desviaram a atenção "do risco de uma escalada imediata nas tensões geopolíticas para os efeitos económicos e financeiros a longo prazo das tarifas e das fricções comerciais", acrescentou."Embora o risco de uma guerra comercial em larga escala tenha sido evitado, os efeitos de contágio adverso além da esfera comercial destacaram os riscos para a estabilidade financeira", alertou De Guindos.O vice-presidente do BCE apresentará na próxima semana o Relatório de Estabilidade Financeira, que analisa semestralmente os riscos para o sistema financeiro.Guindos adiantou hoje alguns dos principais riscos para a estabilidade financeira.O primeiro risco é fortes quedas nos preços das ações das empresas de tecnologia.Os preços das ações caíram muito em abril devido às ameaças de tarifas do Presidente norte-americano, Donald Trump, mas desde então as bolsas recuperaram em todo o mundo e há um sentimento otimista nos mercados que aumentou ainda mais os preços de algumas ações que já estavam altos.Guindos alertou que aumentou a concentração de mercado e a interconexão entre algumas grandes empresas de tecnologia norte-americanas, em particular na inteligência artificial.A alta dos preços nos mercados não condiz com a incerteza política e, por isso, podem ocorrer quedas bruscas.Os balanços dos intermediários financeiros não bancários poderiam ser pressionados se ocorrerem quedas repentinas no mercado, alertou Guindos.O vice-presidente do BCE também mencionou possíveis problemas de liquidez em fundos abertos e o elevado endividamento dos 'hedge funds', que podem desencadear vendas em massa e gerar tensões nos mercados.Alguns países da zona do euro têm défices orçamentais e endividamentos elevados.O BCE calcula que "os elevados défices orçamentais vão persistir nos próximos anos", dada a necessidade de aumentar a despesa com a defesa para cumprir os objetivos da NATO, disse Guindos.Os investidores poderiam perder a confiança na capacidade de pagamento da dívida de alguns países europeus, especialmente aqueles com uma situação política mais frágil.O mesmo pode acontecer nos mercados de títulos soberanos a nível global, porque os EUA e outras economias avançadas também têm um défice elevado e estão muito endividadas.Por isso, as taxas de risco de alguns países podem aumentar muito e criar tensões nos mercados de títulos de referência da zona euro e a nível global.A fragilidade orçamental nas principais economias avançadas, incluindo os EUA, poderia aumentar a preocupação com a sustentabilidade da dívida soberana, desencadear tensão nos mercados globais de títulos de referência e motivar uma ampla reavaliação do risco soberano tanto globalmente quanto na zona euro, segundo Guindos.Os bancos também podem ter problemas na qualidade dos seus créditos e deverão aumentar as suas provisões à medida que os efeitos das tarifas e da valorização do euro chegam às empresas às quais emprestaram dinheiro, especialmente às da indústria transformadora. .De Guindos. “Os populistas propõem soluções mágicas baseadas em receitas simples. Estão totalmente enganados”