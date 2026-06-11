BCE prepara subida dos juros à boleia de nova vaga inflacionista

O Banco Central Europeu (BCE) deverá, esta quinta‑feira, encerrar um período de reuniões sem alterações aos juros e retomar a senda de aperto monetário com um aumento de 25 pontos‑base (pb), num movimento motivado pela reemergência de pressões inflacionistas na zona euro.

O choque energético ligado ao conflito no Médio Oriente tem empurrado os preços para cima, pese embora os sinais de abrandamento da atividade económica.

Atualmente com os juros diretores em 2,15%, o BCE já havia deixado em aberto a possibilidade de subida na reunião de abril.

Entre março e maio a inflação avançou de 2,6% para 3,2% — o nível mais alto desde setembro de 2023 — e a inflação subjacente situou‑se em 2,5% em maio, ficando 0,3 pontos percentuais acima das projeções do banco publicadas em março. Esses dados reforçam o argumento a favor de um ajuste imediato.

Vários institutos e gestores partilham a expectativa de uma subida de 25 pb.

A Pantheon Macro enfatiza o aumento dos serviços (3,5% em maio) e dos bens industriais não‑energéticos, concluindo que essas tendências justificam o movimento.

Allianz Global Investors e Generali Investments antecipam também uma subida para 2,25%, esperando que a presidente Christine Lagarde mantenha em aberto as hipóteses de novos aumentos se as perspetivas de inflação não melhorarem.

A Oxford Economics prevê até três subidas de 25 pb este ano no cenário mais persistente de pressão dos preços, mas admite que quedas nos preços da energia ou uma deterioração mais acentuada da economia tornariam esse calendário improvável.

Os analistas sublinham que a intervenção de junho terá sobretudo um propósito de credibilidade: ancorar expectativas e evitar que choques sucessivos na oferta cristalizem numa inflação mais duradoura, o que exigiria, mais tarde, subidas de taxas mais abruptas.

Ao mesmo tempo, o BCE enfrenta o dilema clássico entre conter a inflação e não aprofundar uma desaceleração económica já visível em vários indicadores.