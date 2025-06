BCE pressionado a subir taxas só mais uma vez este ano

Depois de vários aumentos e do referido ciclo de aperto violento nos juros, várias economias europeias obviamente estão a vacilar (a Alemanha em recessão e Portugal, que era uma exceção e chegou a brilhar no panorama do crescimento europeu, estagnou no segundo trimestre), "talvez" o BCE tenha mesmo de fazer uma pausa no seu programa, que é tentar reduzir a inflação da zona euro para 2%, mas sem arrastar a zona da moeda única para um buraco profundo no crescimento, pedem alguns países.