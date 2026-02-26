BCE reduz prejuízo em 2025 mas fica no 'vermelho' pelo terceiro ano consecutivo

O Banco Central Europeu registou um prejuízo de 1,254 mil milhões de euros em 2025. É o terceiro ano consecutivo com contas negativas, fruto das baixas receitas.

Em causa está, ainda assim, uma redução acentuada ao nível das perdas, segundo revelam os dados conhecidos nesta quinta-feira, 26 de fevereiro. É que, em 2024, o prejuízo atingiu 7,244 mil milhões de euros.

Já em 2025, o resultado negativo do BCE foi consequência de gastos operacionais que ascendem a 1,428 mil milhões de euros, onde se incluem 809 milhões de euros gastos em salários e 516 milhões em custos administrativos. Entre outras questões, estão os planos para implementar o Euro Digital até 2029.

Ao mesmo tempo, as receitas daquela instituição continuam num nível baixo, já que a maioria dos ativos do banco geram rendimentos reduzidos ou nulos. Isto porque resultam de investimentos feitos antes da aceleração expressiva da inflação, pelo que ficaram associados a juros baixos e que tinham em vista receitas a longo prazo.

Também em 2025, o BCE beneficiou da subida acentuada no preço do ouro (valorização próxima de 64% em 2025) e viu as reservas daquele minério valorizarem até 1,274 biliões de euros (872 mil milhões em 2024).

Contas a melhorar?

O BCE espera regressar ao lucro já em 2026 ou em 2027. Ainda assim, esta possibilidade "vai depender dos níveis futuros das taxas de juro de referência do BCE, assim como no tamanho e composição da folha de resultados", pode ler-se no comunicado oficial.