BCE rejeita relação automática entre subida dos preços da energia e das taxas de juro

“Como sabem, aumentámos as nossas taxas em 25 pontos base. A incerteza define em grande medida o nosso horizonte económico e ficou muito claro para todos que esta decisão era necessária para cumprirmos o nosso compromisso de atingir a nossa meta de 2% no médio prazo”, reforçou Christine Lagarde.

A posição surge numa altura em que a guerra no Médio Oriente está a pressionar os preços da energia, aumentando os riscos de novas pressões inflacionistas, e num contexto em que o BCE tem mantido as taxas de juro em níveis elevados para assegurar a estabilidade dos preços.

Esta sexta-feira realiza-se em Dublin o encontro informal do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros, juntando os 27 ministros – incluindo o português, Joaquim Miranda Sarmento – para troca de pontos de vista sobre questões estratégicas, sem tomada de decisões.

Um assunto abordado foi a futura moeda eletrónica que será emitida pelo BCE, o euro digital.

Nestas declarações à imprensa, Christine Lagarde exortou: “Esperamos muito que o processo legislativo atualmente em discussão sobre o euro digital seja concluído e finalizado antes do final deste ano - e quanto mais cedo, melhor”.

“Estou muito grato à presidência irlandesa [do Conselho da UE], que indicou a sua determinação em fazer avançar esta questão, para que possamos avançar com a implementação do projeto-piloto, de acordo com o previsto, em meados de 2027”, disse ainda.

Em julho passado, o Parlamento Europeu aprovou o início das negociações com o Conselho da UE sobre a criação do euro digital, uma nova forma eletrónica de dinheiro emitida pelo Banco Central Europeu.