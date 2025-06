BCE sobe juros sem subir taxas: acaba com bazuca da pandemia no final de 2024

O custo do crédito, designadamente o que é diretamente imputado aos contribuintes por via da despesa com juros da dívida pública, vai sofrer uma nova contrariedade, que contribui para um aumento direto das taxas de juro soberanas e de mercado: o enorme programa de compras (uma das chamadas bazucas do BCE) de Obrigações do Tesouro (OT) lançado para ajudar os Estados na luta contra a pandemia e subsequente recuperação das economias vai começar a ser reduzido a um ritmo de 7,5 mil milhões de euros por mês no segundo semestre do próximo ano.