BCE sobe taxas para 2,25% e adota postura “reunião a reunião” face à guerra no Médio Oriente

O Banco Central Europeu (BCE) aumentou esta quinta-feira, 11, as suas taxas diretoras em 25 pontos base, elevando-as para 2,25% — a primeira subida desde setembro de 2023. A decisão entra em vigor a 17 deste mês.

O Conselho do BCE justificou o aperto com o impacto inflacionista da guerra no Médio Oriente, que eleva riscos para as perspetivas de inflação de médio prazo. Em comunicado, o banco sublinha que a medida é robusta face a vários cenários de evolução do choque e que a orientação da política monetária continuará "dependente dos dados e reunião a reunião".

Com o ajuste, as três taxas de referência passam a ser: facilidade de depósito 2,25%, operações principais de refinanciamento 2,40% e facilidade de cedência de liquidez 2,65% — todas com efeito a partir de 17 de junho deste ano.

O BCE atualizou igualmente as projeções macroeconómicas do Eurosistema, sendo que a inflação média na zona euro deverá situar‑se em 3% em 2026, 2,3% em 2027 e 2% em 2028.

Já a estimativa para o crescimento foi revista em baixa — 0,8% em 2026, 1,2% em 2027 e 1,5% em 2028 — refletindo um impacto mais forte da guerra nos mercados de matérias‑primas, nos rendimentos reais e na confiança.