BCE vai perguntar aos bancos que riscos geopolíticos podem afetar capital

O Banco Central Europeu (BCE) vai inquirir os bancos no próximo ano sobre eventos geopolíticos que poderiam afetar o seu capital em, pelo menos, 300 pontos base.Os resultados desde inquérito, que assentará num teste de stress invertido – em que há um resultado predeterminado e cada banco define os cenários em que cada um desses resultados se concretizaria – e servirá para verificar como é que os riscos geopolíticos poderão afetar a solvência.Num comunicado no seu portal, o regulador assinala que o teste irá complementar o teste de resistência realizado pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, em inglês) e será realizado junto de 110 bancos da zona euro, devendo as conclusões ser publicadas no verão de 2026.Os bancos vão, assim, considerar que situações geopolíticas poderão diminuir em pelo menos 300 pontos base o seu rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET1).Este rácio é o principal indicador de solidez para o BCE.Além de identificarem estes riscos, os bancos terão de registar como é que os riscos geopolíticos poderão afetar a sua liquidez e condições de financiamento.O CET1 agregado dos bancos da zona euro situou-se em 16,05% no final do primeiro trimestre, contra 15,95% no trimestre anterior e 15,74% no trimestre homólogo de 2024.Já em Portugal, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), no primeiro trimestre este rácio esteve em 17,89%, contra 18,00% no quarto trimestre de 2024 e 17,13% um ano antes.