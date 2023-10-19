BCP e SNQTB acordam atualizações salariais que variam consoante níveis remuneratórios

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o banco BCP chegaram a acordo para a atualização das tabelas salariais em 2023, com aumentos maiores para níveis remuneratórios mais baixos, divulgou o sindicato em comunicado..Em comunicado, o SNQTB disse que "este acordo permite que, conjugando os aumentos do nível retributivo e do subsídio de almoço, se verificam acréscimos remuneratórios para os trabalhadores do BCP no ativo de, no mínimo, 4,69% para o nível 20 e de 9,21% no nível 5"..O aumento mínimo é de 50 euros, tanto para trabalhadores no ativo como para reformados..Já o subsi´dio de refeic¸a~o passara´ para 12,75 euros (face a 10,50 euros) e as outras cla´usulas de expressa~o pecunia´ria tera~o um aumento de 4,5%.."Este acordo permitiu igualmente corrigir a diferenciação negativa que existia no BCP para os níveis inferiores face aos demais trabalhadores abrangidos pelo ACT do setor bancário. De notar ainda que este sindicato foi o único a apresentar uma proposta concreta que visava a eliminação dessa lacuna que já se começava a afigurar como histórica", refere o SNQTB em comunicado..O sindicato liderado por Paulo Marcos diz ainda que, "com exceção do nível 10, e marginalmente o nível 7, todos os restantes níveis remuneratórios do BCP estão em linha, ou são superiores, aos praticados no setor bancário"..Na semana passada também os sindicatos da UGT acordaram com o BCP a atualização salarial de 2023. Segundo fontes sindicais, os acordos são semelhantes..O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da banca representa cerca de 20 instituições financeiras que atuam em Portugal, entre elas Santander Totta, Novo Banco e BPI. Este ano a atualização salarial acordada foi de 4,5%. Já o BCP tem um acordo coletivo próprio.