BCP propõe distribuir dividendos de 509 milhões de euros aos acionistas

O BCP vai propor aos acionistas, na assembleia-geral marcada para 7 de maio, um dividendo de 509 milhões de euros, assim como um aumento do valor a distribuir no futuro.

Segundo várias propostas divulgadas esta terça-feira, 14 de abril, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP lembrou que este valor está inserido na política do banco, que tem atualmente “um objetivo de distribuição de dividendos ordinários de 50%” dos lucros anuais e corresponde a um dividendo de 0,0344 euros por ação.

Em outra proposta, a deliberar pelos acionistas, o BCP indicou, como já tinha sido anunciado, que a estes 50% pretende acrescer até 40%, através de um programa de recompra de ações.

Os acionistas do BCP irão ainda votar, na assembleia-geral, em duas operações que incidem sobre o capital do banco: uma redução de até 240 milhões de euros seguida de um aumento para três mil milhões de euros, de acordo com duas propostas.

No primeiro caso, a redução de capital tem como finalidade a “extinção de ações próprias já adquiridas ou que venham a ser adquiridas no âmbito de programa de recompra de ações próprias, envolvendo a extinção de ações próprias representativas de até 8% da totalidade de ações representativas do capital social, bem como sobre as reservas conexas”.

O aumento de capital, por sua vez, será levado a cabo por incorporação da reserva especial que venha a ser constituída, no valor correspondente ao da redução do capital social daí resultante e sem emissão de novas ações, indicou.

A assembleia-geral do BCP irá ainda deliberar sobre os documentos de prestação de contas de 2025, realizar a apreciação da administração e fiscalização, entre vários outros pontos.