Beneficiários de prestações de desemprego atingem valor mais baixo em seis meses

O número de beneficiários de prestações de desemprego recuou 6,1% em abril, em comparação com o período homólogo, totalizando os 184.148 beneficiários, o valor mais baixo desde outubro de 2025, segundo os dados divulgados pelo GEP.

Face ao período homólogo registou-se um decréscimo de 11.916 beneficiários, o que representa uma queda de 6,1%.

Já em comparação com o mês anterior, houve uma descida de 10.382 face a março, o equivalente a 5,3%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O número de beneficiários de prestações de desemprego está a recuar há três meses consecutivos e os 184.148 beneficiários registados em março correspondem ao valor mais baixo desde outubro de 2025, quando existiam 179.163 beneficiários, segundo a análise da Lusa, com base nos dados disponibilizados.

No que toca ao subsídio de desemprego registou-se em abril uma queda homóloga de 4,9% do número de beneficiários (menos 7.656), totalizando os 148.427. Já na comparação em cadeia, houve um recuo de 5,8% (menos 9.117 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em abril foi de 752,05 euros, representando uma variação anual positiva de 8,4%", nota o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 26,5% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 2.381 subsídios processados) e caiu 19,4% face a março (um decréscimo de 1.587 beneficiários), totalizando os 6.597.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 20.055 beneficiários em abril, o que corresponde a uma queda homóloga de 6,4% (menos 1.376 beneficiários) e a um recuo de 2,7% em termos mensais (mais 551 beneficiários).

As prestações de desemprego continuam a ser maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 105.752 beneficiárias e a 78.396 beneficiários (42,6%).