Economia

Beneficiários de prestações de desemprego caem 6,8% em junho para o valor mais baixo desde agosto de 2023

Em comparação com o mês de maio, houve uma descida de 8.832 beneficiários, um recuo de 5%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.
Número de beneficiários do subsídio de desemprego caiu em junho 5,9% face ao mesmo mês de 2025, para 8.642.
Número de beneficiários do subsídio de desemprego caiu em junho 5,9% face ao mesmo mês de 2025, para 8.642.João Manuel Ribeiro/Global Imagens (Arquivo)
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O número de beneficiários de prestações de desemprego recuou 6,8% em junho, face ao período homólogo, totalizando os 168.713, o valor mais baixo desde agosto de 2023, segundo dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP). Face ao período homólogo registou-se um decréscimo de 12.289 beneficiários, o que representa uma queda de 6,8%.

Já em comparação com o mês anterior, houve uma descida de 8.832 beneficiários face a maio, o equivalente a um recuo de 5%, de acordo com a síntese do GEP do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No que toca ao subsídio de desemprego, registou-se em junho uma queda homóloga de 5,9% do número de beneficiários (menos 8.642), totalizando os 137.196. Já na comparação em cadeia, houve um recuo de 4,8% (menos 6.958 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em junho foi de 762,13 euros, representando uma variação anual positiva de 8,1%", nota o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 22,6% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 1.359 subsídios processados) e caiu 16,1% face a maio (um decréscimo de 895 beneficiários), totalizando os 4.648.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 19.196 beneficiários em junho, o que corresponde a uma queda homóloga de 7,5% (menos 1.562 beneficiários) e a um recuo de 3,4% em termos mensais (menos 678 beneficiários).

As prestações de desemprego continuam a ser maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 98.684 beneficiárias e a 70.029 beneficiários (41,5%).

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