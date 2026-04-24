Beneficiários de prestações de desemprego com queda homóloga de 5,1% em março

O número de beneficiários de prestações de desemprego recuou 5,1% em março, em comparação com o período homólogo, e caiu 0,7% face a fevereiro, totalizando os 194.530 beneficiários, segundo os dados divulgados pelo GEP.

Face ao período homólogo registou-se um decréscimo de 10.407 beneficiários, o que representa uma queda de 5,1%.

Já em comparação com o mês anterior, houve uma descida de 1.357 face a fevereiro, o equivalente a 0,7%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social divulgada esta semana.

O número de beneficiários de prestações de desemprego está a recuar há dois meses consecutivos.

No que toca ao subsídio de desemprego registou-se em março uma queda homóloga de 3,6% do número de beneficiários (menos 5.859), totalizando os 157.544. Já na comparação em cadeia, houve um recuo de 1,8% (menos 2.859 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em março foi de 746,06 euros, representando uma variação anual positiva de 8,2%", refere o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 24,9% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 2.708 subsídios processados) e caiu 4,3% face a fevereiro (um decréscimo de 368 beneficiários), totalizando os 8.552.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 20.606 beneficiários em março, o que corresponde a uma queda homóloga de 4,9% (menos 1.066 beneficiários), mas um aumento de 1,5% em termos mensais (mais 297 beneficiários).

As prestações de desemprego continuam a ser maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 110.423 beneficiárias e a 84.107 beneficiários (43,2%).