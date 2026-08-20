Beneficiários de prestações de desemprego com queda homóloga de 5,3% em julho

O número de beneficiários de prestações de desemprego recuou 5,3% em julho, face ao período homólogo, mas subiu 0,5% face a junho, para 169.543, segundo dados divulgados pelo GEP.

Face ao período homólogo registou-se um decréscimo de 9.416 beneficiários, o que representa uma queda de 5,3%.

Já em comparação com o mês anterior, houve mais 830 beneficiários, o equivalente a uma subida de 0,5%, de acordo com a síntese da Direção-Geral de Coordenação e Planeamento (DGCP, antigo GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Este balanço interrompe, desde modo, um ciclo de cinco meses de recuos, dado que o número de beneficiários de prestações de desemprego estava a descer desde fevereiro.

No que toca ao subsídio de desemprego registou-se em julho uma queda homóloga de 4,4% do número de beneficiários (menos 6.361), totalizando os 138.431. Contudo, na comparação em cadeia, houve uma subida de 0,9% (mais 1.235 beneficiários).

"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em julho foi de 765,64 euros, o que equivale a uma variação anual positiva de 8,2%", nota a DGCP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 17% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 943 subsídios processados) e caiu 0,9% face a junho (um decréscimo de 44 beneficiários), totalizando os 4.604.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 18.914 beneficiários em julho, o que corresponde a uma queda homóloga de 7,1% (menos 1.456 beneficiários) e a um recuo de 1,5% em termos mensais (menos 282 beneficiários).

Pela primeira vez, a síntese elaborada pela DGCP desagrega os dados relativos aos beneficiários mais jovens (16‐24 anos), indicando que em julho abrangeram 4.957 jovens, isto é, uma queda homóloga de 1,2% e um decréscimo de 0,5% em termos mensais.

As prestações de desemprego continuam a ser maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 100.271 beneficiárias e a 69.272 beneficiários (40,9%).

Por faixa etária, 11,3% dos beneficiários tinham 29 ou menos anos, 20,6% estavam na faixa etária dos 30 a 39 anos, 22,6% tinham entre 40 a 49 anos, 24,6% estavam na faixa dos 50 a 59 anos, e 20,9% tinham 60 ou mais anos.