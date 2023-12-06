Bitcoin supera 44 mil dólares, o nível mais alto desde abril de 2022

A bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e negociada, superou esta quarta-feira os 44 mil dólares, em máximos que não atingia desde o início de abril de 2022..Segundo dados da agência Bloomberg citados pela Efe, a bitcoin subia ao meio-dia 0,67% para 44.194,02 dólares, o nível mais alto desde 5 de abril de 2022..Durante a noite, a criptomoeda chegou a atingir 44.500 dólares..No acumulado do ano, o preço da bitcoin regista uma valorização de 160%, mas ainda longe do máximo histórico que atingiu em 9 de novembro de 2021, 68.991 dólares..Os analistas explicam que um dos motivos da tendência de subida da bitcoin é a pausa na subida das taxas de juro por parte dos bancos centrais e as expectativas de que tenham já atingido o pico.