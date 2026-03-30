Bolsa de Lisboa fecha com subida de 2,11% com ajuda do grupo EDP e da Sonae

A bolsa de Lisboa fechou esta segunda-feira, 30 de março, com uma subida de 2,11%, para 9.069,55 pontos, uma valorização superior à dos principais mercados europeus, impulsionada por um crescimento acima dos 3% do grupo EDP e da Sonae.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 14 subiram, tendo a Ibersol e Corticeira Amorim ficado inalteradas, em 10,8 euros e 6,43 euros.

A EDP Renováveis e a EDP lideraram as subidas, com uma valorização de 3,90% para 13,60 euros, e de 3,45% para 4,50 euros, respetivamente. A Sonae avançou 3,12% para 1,92 euros.

Com uma valorização superior a 2% fecharam a Galp, que subiu 2,93% para 21,07 euros, e a Altri, que cresceu 2,32% para 4,85 euros.

A subir mais de 1% estiveram a REN (1,76% para 3,75 euros), a NOS (1,68% para 5,45 euros), a Navigator (1,64% para 3,35 euros), a Semapa (1,62% para 21,9 euros) e os CTT (1,54% para 5,92 euros).

Com valorizações mais ligeiras estiveram a Mota-Engil (0,65% para 4,34 euros), a Jerónimo Martins (0,59% para 20,32 euros), o BCP (0,47% para 0,81 euros) e a Teixeira Duarte (0,25% para 0,41 euros).

As principais praças europeias fecharam esta segunda-feira em alta, com Londres a avançar 1,61%, Paris 0,92%, Frankfurt 1,18%, Madrid 0,99% e Milão 1,02%.