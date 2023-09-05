Bolsa de Lisboa recua 0,74% penalizada pela queda de 4% da Jerónimo Martins

A bolsa de Lisboa manteve esta terça-feira a tendência de abertura e perdia mais de 0,70% na primeira hora de abertura, penalizada pela desvalorização de 4,08% da Jerónimo Martins..Cerca das 09h00 em Lisboa, o PSI recuava 0,74% para 6 137,71 pontos com cinco 'papéis' a subir, oito a descer e a Corticeira Amorim, Ibersol e Semapa a manterem-se nos 10,12 euros, 6,98 euros e 13,34 euros, respetivamente..Entre as empresas que mais desciam seguiam a Jerónimo Martins, perdia 4,08% para 22,08 euros, o BCP, descia 1,15% para 0,26 euros, e a Mota-Engil, recuava 0,84%, para 2,94 euros..O Jornal de Negócios noticia esta terça-feira que a Jerónimo Martins acumula "uma dívida superior a 32 milhões de euros ao Estado a título do pagamento da chamada taxa de segurança alimentar, cobrada a grandes superfícies de comércio alimentar, a qual tem vindo a impugnar sucessivamente junto dos tribunais desde que foi imposta há mais de dez anos"..No 'vermelho' na bolsa estavam ainda a NOS (-0,52%, para 3,46 euros), a Galp (-0,38, para 13,00 euros) e a Navigator (-0,35%, para 3,38 euros)..Altri e Sonae perdiam ambas 0,26%, para 4,55 euros e 0,97 euros, respetivamente..Em sentido inverso, a EDP Renováveis ganhava 1,19%, para 16,96 euros e a EDP 0,36% para 4,16 euros..Com subidas mais modestas, a Greenvolt avançava 0,24%, para 6,16 euros, a REN subia 0,20%, para 2,49 euros, e os CTT cresciam 0,15%, para 3,40 euros..As bolsas europeias abriram a perder, num dia marcado por novos indicadores europeus e da OCDE, e que também marca o regresso da bolsa em Wall Street, que não abriu na segunda-feira devido a um feriado..Entre as principais bolsas europeias, Paris era a que mais perdia, ao recuar 0,97%, seguindo-se Frankfurt e Londres, que apresentavam variações negativas respetivas de 0,67% e 0,64% desde a abertura..A nível cambial, o euro abriu no mercado de câmbios de Frankfurt a cotar-se em 1,0759 dólares, contra 1,0802 dólares na segunda-feira..Já o barril de petróleo Brent para entrega em novembro era negociado no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres por 88,67 dólares.