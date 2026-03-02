Bolsas e euro em baixa mas petróleo sobe 8% com intensificar do conflito no Médio Oriente

As bolsas europeias e o euro estão em queda esta noite, 02 de março, mas o preço do petróleo está a subir com o intensificar do conflito do Irão, à boleia do receio de que os ataques possam fazer disparar a inflação. O petróleo norte-americano subiu hoje 8% para 72,40 dólares por barril, enquanto o Brent, referência internacional, cresceu 8,8% para 79,30 dólares por barril.
Os contratos de futuros de gás natural na Europa dispararam mais de 40% depois de o Qatar, um dos principais fornecedores ter interrompido a produção. Já o ouro encareceu 1,2%, com os investidores a procurarem, ativos mais seguros num tempo de incerteza.
A bolsa em Wall Street abriu em terreno negativo, com o índice Dow Jones a perder 0,70% para 48.633,36 pontos e o tecnológico Nasdaq a recuar 0,58% para 22.537,59 pontos. O agregado S&P 500 foi o mais afetado, caindo 1,09% para 6.804,12 pontos.
No mercado Europeu, a bolsa de Lisboa ficou relativamente estável, ao cair apenas 0,04% para 9.272,47 pontos, mesmo com a Galp a subir mais de 7%. Contudo, algumas das principais praças europeias registaram quebras acentuadas.
Madrid retrocedeu 2,62%, Frankfurt 2,56%, Paris 2,17% e Londres 1,20%. Também o euro esteve hoje a perder, depois de na sexta-feira ter voltado a tocar os 1,18 dólares.
Às 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1703 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1817 dólares. O euro também caiu em comparação com a libra e com o iene.