Bolsas e euro em baixa mas petróleo sobe 8% com intensificar do conflito no Médio Oriente

As bolsas europeias e o euro estão em queda esta noite, 02 de março, mas o preço do petróleo está a subir com o intensificar do conflito do Irão, à boleia do receio de que os ataques possam fazer disparar a inflação. O petróleo norte-americano subiu hoje 8% para 72,40 dólares por barril, enquanto o Brent, referência internacional, cresceu 8,8% para 79,30 dólares por barril.

Os contratos de futuros de gás natural na Europa dispararam mais de 40% depois de o Qatar, um dos principais fornecedores ter interrompido a produção. Já o ouro encareceu 1,2%, com os investidores a procurarem, ativos mais seguros num tempo de incerteza.

A bolsa em Wall Street abriu em terreno negativo, com o índice Dow Jones a perder 0,70% para 48.633,36 pontos e o tecnológico Nasdaq a recuar 0,58% para 22.537,59 pontos. O agregado S&P 500 foi o mais afetado, caindo 1,09% para 6.804,12 pontos.