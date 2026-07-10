Bolsas europeias sobem com alívio nas tensões entre EUA e Irão

As principais bolsas europeias abriram hoje em alta, atentas à evolução do conflito entre os EUA e o Irão e à estreia da sul-coreana SK Hynix no Nasdaq de Nova Iorque. Às 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,16% para 641,88 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,06%, 0,03% e 0,26%, bem como as de Madrid e Milão, que subiam 0,47% e 0,48%. A bolsa de Lisboa mantinha a tendência de baixa da abertura, com o principal índice, o PSI, a descer 0,18% para 9.108,80 pontos.

As bolsas europeias reagiram positivamente na quinta-feira depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter indicado que as autoridades iranianas estavam dispostas a retomar as negociações com o Irão, apesar de afirmar na quarta-feira que considerava encerrada a trégua.

A esta hora já se soube que a inflação homóloga na Alemanha se situou em 2,3% em junho, confirmando-se, assim, a estimativa preliminar e uma moderação em relação à verificada em maio, de 2,6%, enquanto a inflação homóloga em França desacelerou para 1,8% em junho, menos seis décimas que em maio, graças à desaceleração dos preços da energia e em particular dos produtos petrolíferos.

O euro sobe 0,09% face ao dólar e está a ser trocado a 1,1440 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt. A confirmação das leituras finais do IPC de junho na Alemanha e em França, de uma desaceleração sensível, consequência da queda dos preços da energia, deverão servir para tranquilizar os membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE), que na última reunião de política monetária pareciam dispostos a continuar a aumentar as taxas de referência, depois do aumento efetuado em junho, segundo destacaram analistas da Link Securities citados pela Efe.

Depois do aumento das tensões no Médio Oriente, na quinta-feira a situação estabilizou-se com os EUA e o Irão num compasso de espera que favoreceu a queda do preço do petróleo, que nesta sexta-feira continua.

Petróleo

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em agosto, recua 0,31% para 72,92 dólares, e o do West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em agosto, de referência nos Estados Unidos da América (EUA), cede 0,85% para 71,47 dólares. Precisamente hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) publica o seu relatório mensal sobre o mercado do petróleo.

O gás natural para entrega em agosto no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 1,90% para 49,150 euros por megawatt-hora (MWh). Na Ásia, o índice Nikkei da bolsa de Tóquio subiu hoje 1,2%, o Kospi sul-coreano 2,52%, impulsionados pelas empresas de semicondutores e as relacionadas com o setor de inteligência artificial (IA), a poucas horas da estreia da sul-coreana SK hynix no mercado norte-americano.

O gigante sul-coreano de chips de memória SK hynix começa hoje a ser negociado no índice norte-americano Nasdaq, com uma oferta de títulos avaliada em cerca de 28.000 milhões de dólares, com a qual espera financiar a construção de uma nova fábrica e outros investimentos. A bolsa de Xangai cede 1%, a de Shenzhen, 2,29% e o Hang Seng de Hong Kong sobe 0,89% quando se aproxima o final da sessão.

Os futuros norte-americanos, que na quinta-feira terminaram com subidas de 1,30% para o Nasdaq e de 0,27% para o Dow Jones, registam uma queda de 0,42% para o primeiro e um aumento de 0,13% para o segundo. O preço do ouro, por sua vez, cede 0,46%, e a onça está a ser negociada a 4.104,82 dólares, enquanto a onça de prata cai 0,18% para 59,8556 dólares.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a dez anos desce para 3,064%, depois de ter fechado em 3,081% na sessão anterior. A bitcoin avançava 0,88% para 63.817,98 dólares.