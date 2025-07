IVA zero. Bónus chega ao fim com ameaça de subidas acima dos 6%

Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca, não tem dúvidas que o IVA zero ajudou à contenção de preços, "com um efeito prático indiscutível" de redução da taxa de inflação, que não se limitou, acredita, aos 46 artigos do cabaz escolhido pelo Governo. Teve sim, garante, "um efeito tampão" sobre muitos outros produtos. Para o consumidor, traduziu-se, diz, na possibilidade de "desviar o dinheiro que poupou no cabaz do IVA zero para outros produtos, que não foram priorizados pelo Estado, mas que são importantes para as pessoas", sustenta. O responsável da Centromarca reconhece que a medida foi "pontual e com um impacto limitado", mas sublinha que "mais importante do que a poupança que gerou, foi o seu contributo para a desaceleração da inflação". Com o fim do IVA zero termina também o "efeito tampão, e dar-se-á a correção de preços", que a Centromarca espera não seja exagerada. Até porque, frisa Pedro Pimentel, "um aumento excessivo de preços será mal encarado pelos consumidores".