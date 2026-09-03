Boom nos centros de dados e Defesa sustenta crescimento moderado da economia americana

O mais recente Livro Bege da Reserva Federal (Fed), publicado esta quarta-feira (2 de setembro), revela um cenário encorajador para a economia norte-americana.

No período de julho a agosto, 10 dos 12 distritos do banco central reportaram um crescimento económico classificado entre ligeiro e moderado.

A indústria apresentou um desempenho robusto, com um foco particular nas encomendas relacionadas à Defesa e aos centros de dados.

Este crescimento é um sinal positivo do dinamismo em setores estratégicos. No entanto, os gastos do consumidor mostraram um aumento modesto, com variações significativas entre as diferentes categorias.

As vendas de automóveis caíram, influenciadas pela falta de confiança dos consumidores, altos preços dos combustíveis e custos crescentes do crédito. Em contrapartida, o turismo registou um aumento, mesmo diante do encarecimento dos bilhetes.

As empresas do setor de serviços reportaram um crescimento de atividade variando de ligeiro a modesto. No entanto, a construção de habitação enfrentou uma queda, com a construção ligada a centros de dados a ser uma das principais razões para a diminuição nas novas obras.

Apesar de uma perspectiva otimista para os próximos meses, a Fed adverte sobre a incerteza que permeia diversos setores, impulsionada por fatores como os altos preços da energia e tensões políticas internacionais.

Em relação ao emprego, houve um crescimento ligeiro, especialmente nas áreas da indústria e da construção, enquanto setores como o retalho e a hospitalidade enfrentaram desafios, incluindo dificuldades na contratação de vendedores qualificados e técnicos.