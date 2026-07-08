Brent dispara 5,92% e ultrapassa 78 dólares com anúncio do fim de cessar-fogo

O preço do barril de Brent, referência para a Europa, voltou esta quarta-feira, 8 de julho, a ultrapassar os 78,5 dólares, subindo acima de 5,92%, após o anúncio do fim do cessar-fogo entre EUA e Irão, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Cerca das 09:45 em Lisboa, o barril de Brent do Mar do Norte era negociado a 78,55 dólares, numa subida de 5,92% face à véspera e mais 4,39 dólares.

Já o WTI para entrega em agosto, referência para os EUA, subia 5,32%, para 74,19 dólares.

Donald Trump afirmou esta quarta-feira que o cessar-fogo com o Irão acabou e apelidou os líderes iranianos de “escumalha” e mentirosos.

“No que a mim me diz respeito, acabou”, respondeu Donald Trump aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, que termina hoje em Ancara, capital da Turquia.

Trump afirmou que “não quer lidar mais com essa gente”, apelidando os líderes iranianos de “escumalha”, “mentirosos” e “pessoas violentas e cruéis que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam”.