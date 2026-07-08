Brent dispara 5,92% e ultrapassa 78 dólares com anúncio do fim de cessar-fogo

O preço do barril de Brent, referência para a Europa, voltou esta quarta-feira, 8 de julho, a ultrapassar os 78,5 dólares, subindo acima de 5,92%, após o anúncio do fim do cessar-fogo entre EUA e Irão, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.
Cerca das 09:45 em Lisboa, o barril de Brent do Mar do Norte era negociado a 78,55 dólares, numa subida de 5,92% face à véspera e mais 4,39 dólares.
Já o WTI para entrega em agosto, referência para os EUA, subia 5,32%, para 74,19 dólares.
Donald Trump afirmou esta quarta-feira que o cessar-fogo com o Irão acabou e apelidou os líderes iranianos de “escumalha” e mentirosos.
“No que a mim me diz respeito, acabou”, respondeu Donald Trump aos jornalistas à margem da cimeira da NATO, que termina hoje em Ancara, capital da Turquia.
Trump afirmou que “não quer lidar mais com essa gente”, apelidando os líderes iranianos de “escumalha”, “mentirosos” e “pessoas violentas e cruéis que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam”.
Na terça-feira, o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) confirmou ataques contra mais de 80 alvos em território iraniano, na sequência de disparos contra três navios comerciais no estreito de Ormuz.